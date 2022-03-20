90 вибухонебезпечних предметів допоміг знешкодити пес Патрон

Сьогодні, 00:09 Переглядів: 78

У Чернігівській області пес Патрон допоміг саперам знешкодити 90 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє у Телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

- Новини від Патрона. Наш войовничий песик – талісман чернігівських піротехніків, продовжує нести службу. З початку війни він разом із саперами ДСНС знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники подякували своєму другу за невтомну працю.