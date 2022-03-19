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Родини Героїв, які загинули, захищаючі Україну, отримають фінансову підтримку з бюджету Кременчука

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 18

 

Пресслужба міськвиконкому повідомила, що прийнято рішення про допомогу трьом родинам загиблих Героїв

Триває війна росії проти України. У ній Кременчук, на жаль, вже втратив трьох своїх захисників – Сергія Березу, Сергія Стебельського та Костянтина Зебницького. Міська влада прийняла рішення підтримати родини загиблих героїв.

Сьогодні, 19 березня 2022 року, на засіданні комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, постраждалим учасникам Революції Гідності прийняте рішення про виділення з міського бюджету Кременчука одноразової матеріальної  допомоги по 100 тис грн на родину загиблих осіб, які брали участь у бойових діях під час військової агресії російської федерації проти України.

Так як на сьогоднішній день відбувається вторгнення російської федерації та ведуться активні бойові дії на території України, надання одноразової матеріальної допомоги, як виняток, відбувається до моменту внесення змін до Міської комплексної програми «Захисник України» на 2021-2023 роки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна герої загиблі Кременчук підтримка
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