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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині за час дії воєнного стану поліція вилучила у нетверезих водіїв 21 автівку

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 318

 

Вилучені транспортні засоби будуть використані для потреб оборони країни

Згідно з рішенням Ради оборони Полтавської області, поліцейські вилучили 21 автомобіль за керування у стані сп’яніння. Відносно захмелілих водіїв склали адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучили транспортні засоби.

Вилучені транспортні засоби можуть бути використані для потреб оборони країни. Поки вони зберігатимуться на майданчиках тимчасового тримання територіальних підрозділів поліції до ухвалення рішення про їх передачу.

Про це повідомляє управління поліції Полтавщини

Пресслужба Управління поліції нагадує: правовою основою вилучення автомобілів та їх передачі для потреб держави є Конституція України, Закон України про передачу, примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, указ Президента України про введення воєнного стану в Україні, а також рішення Ради оборони Полтавської області.

- Керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння транспортними засобами – це не просто грубе порушення Правил дорожнього руху, це – злочин перед громадою, суспільством та країною. Нетверезий водій, який нехтує заборонами та не здатен оцінити можливі ризики й небезпеку (що створює на дорозі для себе та оточення), повинен ходити пішки. Натомість його автомобіль може принести чималу користь військовим, правоохоронцям та бійцям тероборони, які захищають нашу землю. 

Закликаємо громадян дотримуватися чинного українського законодавства, а також встановлених правил та заборон воєнного часу. Для перемоги потрібен тверезий погляд та здоровий глузд. Слава Україні!, - зазначив заступник начальника поліції Полтавської області Максим Ахрамєєв.

 

 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: національна поліція Полтавщина Автомобілі нетверезий водій
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