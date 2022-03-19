На Полтавщині за час дії воєнного стану поліція вилучила у нетверезих водіїв 21 автівку

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 318

Згідно з рішенням Ради оборони Полтавської області, поліцейські вилучили 21 автомобіль за керування у стані сп’яніння. Відносно захмелілих водіїв склали адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучили транспортні засоби.

Вилучені транспортні засоби можуть бути використані для потреб оборони країни. Поки вони зберігатимуться на майданчиках тимчасового тримання територіальних підрозділів поліції до ухвалення рішення про їх передачу.

Про це повідомляє управління поліції Полтавщини

Пресслужба Управління поліції нагадує: правовою основою вилучення автомобілів та їх передачі для потреб держави є Конституція України, Закон України про передачу, примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, указ Президента України про введення воєнного стану в Україні, а також рішення Ради оборони Полтавської області.