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Критикувати – не воювати: усіх політиків, що кричать про «зраду», запрошують на передову

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 400

 

Головнокомандувач ЗСУ закликав політиків та «експертів»: не ображати наших захисників та не розколювати Україну

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook звернувся до українських політиків та так званих військових «експертів»:

- Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про «зраду» і роблять «оцінки» оперативної обстановки.

Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів.

Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі.

Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити.

Про це знають всі українці. Про це знає світ.

Триває 24-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії. Спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації.

Тож, я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми «експертними оцінками». Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти.

Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам.

Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних Сил.

Закликаю - не розколюйте державу!

Слава Україні!

 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ звернення
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