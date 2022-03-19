Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 19 березня

Додаткові поїзди призначені з Харкова, Києва, Дніпра, Краматорська, Запоріжжя, а також з Одеси
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів, призначених на суботу, 19 березня.
Як повідомляє прес-служба компанії, зокрема додаткові поїзди призначені з Харкова, Дніпра, Києва, Краматорська і Запоріжжя за наступними маршрутами;
- Інтерсіті+ Київ, Дарницький вокзал – Львів 08.00;
- Інтерсіті+ Київ, Дарницький вокзал – Львів 17.00;
- Інтерсіті+ Харків – Львів 08.00;
- №229/230 Харків – Івано-Франківськ 09.40;
- №239/240 Харків – Львів 13.00;
- №234/233 Дніпро – Чоп 20.00;
- №263/264 Краматорськ – Львів 13.00;
- №265/266 Краматорськ – Львів 16.00;
- №225 Запоріжжя – Ковель 16.05.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22.32 і з Києва до Хелма о 19.13.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.