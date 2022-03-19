Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 19 березня

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 168

Додаткові поїзди призначені з Харкова, Києва, Дніпра, Краматорська, Запоріжжя, а також з Одеси

Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів, призначених на суботу, 19 березня.

Як повідомляє прес-служба компанії, зокрема додаткові поїзди призначені з Харкова, Дніпра, Києва, Краматорська і Запоріжжя за наступними маршрутами;

Інтерсіті+ Київ, Дарницький вокзал – Львів 08.00;

Інтерсіті+ Київ, Дарницький вокзал – Львів 17.00;

Інтерсіті+ Харків – Львів 08.00;

№229/230 Харків – Івано-Франківськ 09.40;

№239/240 Харків – Львів 13.00;

№234/233 Дніпро – Чоп 20.00;

№263/264 Краматорськ – Львів 13.00;

№265/266 Краматорськ – Львів 16.00;

№225 Запоріжжя – Ковель 16.05.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22.32 і з Києва до Хелма о 19.13.