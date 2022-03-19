Росіяни з допомогою місцевих викрадають і катують людей на Сумщині

Сьогодні, 04:29 Переглядів: 75

Окупанти катують і викрадають людей в Сумській області, зокрема з допомогою місцевих мешканців, що виступають за «русский мир». Про це розповів голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький.

- Загалом, критична ситуація лишається у кількох населених пунктах Сумського і Охтирського районів. Орки заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад. Відомі також випадки катування та викрадення людей. Більшість із них відбувається за «пособництва» місцевих мешканців, які працюють на рускій мір, - розповів Живицький.