Росіяни з допомогою місцевих викрадають і катують людей на Сумщині

Любителі «русского мира» вони такі
Окупанти катують і викрадають людей в Сумській області, зокрема з допомогою місцевих мешканців, що виступають за «русский мир». Про це розповів голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький.
- Загалом, критична ситуація лишається у кількох населених пунктах Сумського і Охтирського районів. Орки заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад. Відомі також випадки катування та викрадення людей. Більшість із них відбувається за «пособництва» місцевих мешканців, які працюють на рускій мір, - розповів Живицький.
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