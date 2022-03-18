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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці відновлена робота органів Державної міграційної служби – працюють без вихідних

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 338

 

Про це на брифінгу у Кременчуцькій РВА розповіла начальник Крюківського районного відділу міграційної служби

Начальник Крюківського районного відділу Державної міграційної служби Олена Твердоступ повідомила журналістам, що у Кременчуці наразі працюють усі три відділення міграційної служби: Автозаводське, Крюківське та Кременчуцьке. Працюють вони з 8:00 до 17:00 без перерви і, навіть, у вихідні дні. Єдина зміна – місце роботи Крюківського відділу перенесено у приміщення по вулиці Сердюка,43 (телефон – 73-13-73).

Для кременчуцьких відділів з 15 березня відкрились Держреєстри і вони можуть надавати майже усі послуги як по оформленню закордонних паспортів, так і ID-карток, а також послуги по вклеюванню фото у паспорти у вигляді книжок.

Виключення є лише по оформленню дозволів на іміграцію в Україну для іноземців – наразі їх не видають. Проте, заміна посвідок на проживання іноземцям, які вже мають такі посвідки, у разі потреби проводять.

У зв’язку з логістичними проблемами, пов’язаними з війною, закордонні паспорти в терміновому режимі наразі не оформлюються. Строк їх отримання – до місяця. У зв’язку з цим, фото та дані неповнолітніх дітей дозволили вносити до закордонних паспортів батьків, щоб прискорити їм можливість вивезення дітей за кордон.

За словами Олени Твердоступ, вартість оформлення закордонного паспорту наразі складає 733 грн, ID-картки – 372 грн.

Серед особливостей, пов’язаних з війною – громадяни України можуть звертатися до усіх кременчуцьких відділів міграційної служби без прив’язки до місця своєї реєстрації. Це зроблено для того, щоб полегшити отримання послуг вимушеними переселенцями.

- Сайт Міграційої служби наразі не працює – отже електронної черги немає. Але ми встигаємо обслуговати усіх у порядку живої черги. Вчора було близько 100 відвідувачів. Працюємо без перерви та вихідних, - пояснила Олена Твердохліб.

За її словами, працівників у відділеннях служби для роботи вистачає, але наразі послуги щодо оформлення паспортів у ЦНАПі не надаються – лише у приміщеннях відділень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти міграційна служба Кременчук
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