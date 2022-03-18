Під Миколаєвом неозброєне подружжя вигнало зі свого двору чотирьох російських окупантів

На господиню направили автомат і вимагали віддати мобільні телефони, але чоловік з дружиною не погодилися
У той час, як росіяни бідкаються, що у них дуже небезпечно, бо натовп може затримати один ОМОНівець в центрі Москви, українське подружжя в селі Вознесенську під Миколаєвом вигнало чотирьох російських окупантів з автоматами зі свого двору.
На господиню направили автомат і вимагали віддати мобільні телефони, але подружжя не погодилося. За словами чоловіка, серед росіян був один адекватний і двоє придурків.