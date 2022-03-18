Під Миколаєвом неозброєне подружжя вигнало зі свого двору чотирьох російських окупантів

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 95

На господиню направили автомат і вимагали віддати мобільні телефони, але чоловік з дружиною не погодилися

У той час, як росіяни бідкаються, що у них дуже небезпечно, бо натовп може затримати один ОМОНівець в центрі Москви, українське подружжя в селі Вознесенську під Миколаєвом вигнало чотирьох російських окупантів з автоматами зі свого двору.

- Я побачив буква Z на танках, потом йде піхота чоловік 10-15, зайшов у двір, бачу по камерах, що вриваються руські. Ну ми й вийшли з дружиною їх встрєчать. Руськіми матами їх стрічали. Думали, що вони нас налякають своїми «Лєжать!» і «Рукі ввєрх!», а ми їх опять послали по руському, - розповідає господар двору.

На господиню направили автомат і вимагали віддати мобільні телефони, але подружжя не погодилося. За словами чоловіка, серед росіян був один адекватний і двоє придурків.

- Потім в повітря почали стріляти, щоб нас типу налякати... Ну ми потіхоньку їх вигнали з нашого двора і все, - завершує розповідь чоловік.