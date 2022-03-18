Кременчужани та переселенці можуть взяти пільговий рецепт на отримання молочних сумішей

Кожного дня надходять запитання від матусь, діти яких перебувають на вигодовуванні дитячими сумішами, де взяти дитяче харчування. Сьогодні в торгівельній мережі міста є дитячі суміші вітчизняного виробництва у достатній кількості. Ведеться пошук постачальників молочних сумішей імпортних виробників. Про це повідомила віцемерка Ольга Усанова.
У Кременчуці організована видача молочних сумішей дитячого харчування для дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні, із малозабезпечених сімей та сімей тимчасово переміщених осіб.
Для отримання дитячого харчування необхідно звернутись до свого лікаря-педіатра, який випише пільговий рецепт. Тимчасово переміщені особи з немовлятами також можуть звернутись до педіатра у найближчу амбулаторію, де педіатр проведе огляд дитини та оперативно заключить декларацію і випише пільговий рецепт на отримання молочних сумішей.
Перелік амбулаторій, де можна укласти декларацію з педіатром та отримати пільговий рецепт на дитяче харчування:
Про місце отримання дитячих сумішей за пільговими рецептами повідомить педіатр.