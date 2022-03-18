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Кременчужани та переселенці можуть взяти пільговий рецепт на отримання молочних сумішей

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 209

 

Ведеться пошук постачальників молочних сумішей імпортних виробників

Кожного дня надходять запитання від матусь, діти яких перебувають на вигодовуванні дитячими сумішами, де взяти дитяче харчування. Сьогодні в торгівельній мережі міста є дитячі суміші вітчизняного виробництва у достатній кількості. Ведеться пошук постачальників молочних сумішей імпортних виробників. Про це повідомила віцемерка Ольга Усанова.

У Кременчуці організована видача молочних сумішей дитячого харчування для дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні, із малозабезпечених сімей та сімей тимчасово переміщених осіб.

Для отримання дитячого харчування необхідно звернутись до свого лікаря-педіатра, який випише пільговий рецепт. Тимчасово переміщені особи з немовлятами також можуть звернутись до педіатра у найближчу амбулаторію, де педіатр проведе огляд дитини та оперативно заключить декларацію і випише пільговий рецепт на отримання молочних сумішей.

Перелік амбулаторій, де можна укласти декларацію з педіатром та отримати пільговий рецепт на дитяче харчування:

  • Амбулаторія ЗПСМ № 5. Адреса: вул. Академіка Маслова, 13/9, телефони реєстратури: 0536758419, 0675407387.
  • Амбулаторія ЗПСМ № 2. Адреса: вул. Манагарова, 9, телефон реєстратури: 0675414185.
  • Амбулаторія ЗПСМ № 1. Адреса: вул. Павлова, 16. Тел: 0633379238. Кол-центр: 0678882538, 0508882538, 0638882538.
  • Амбулаторія ЗПСМ №6. Адреса: проспект Лесі Українки, 80. Тел: 0633379168. Кол-центр: 0678882538, 0508882538, 0638882538.
  • Амбулаторія ЗПСМ № 8. Адреса: просп. Лесі Українки, 15/8. Кол-центр: 0678882538, 0508882538, 0638882538.
  • Амбулаторія ЗПСМ № 9. Адреса: вул. Олексія Древаля, 101. Кол-центр: 0678882538, 0508882538, 0638882538.

Про місце отримання дитячих сумішей за пільговими рецептами повідомить педіатр.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: діти педіатр харчування
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