Канцлер Німеччини закликав «не ображати і не нападати на простих росіян»

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 731

Але Михайло Подоляк нагадав, що офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував розділити простих росіян і путіна як автора війни. Радник Президента України Михайло Подоляк на заклик «не ображати і не нападати на простих росіян» відповів: - Офіційно 71% росіян* категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі. *Дані двох опитувань групи незалежних російських соціологів, отримані «Радіо Свобода»

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