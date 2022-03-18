Канцлер Німеччини закликав «не ображати і не нападати на простих росіян»

Але Михайло Подоляк нагадав, що офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував розділити простих росіян і путіна як автора війни.
Радник Президента України Михайло Подоляк на заклик «не ображати і не нападати на простих росіян» відповів:
- Офіційно 71% росіян* категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі.
*Дані двох опитувань групи незалежних російських соціологів, отримані «Радіо Свобода»
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