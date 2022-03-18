Під час пожежі у Кременчуцькому районі загинула людина, ворожих військ на кордонах області немає

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Про ситуацію у районі за минулу добу та про найближчі плани розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла відносно спокійно, надзвичайних подій та випадків мародерства не зафіксовано. За виключенням пожежі у дачному кооперативі в Самусіївці. Від її наслідків через обвал стіни загинув 34-річний чоловік. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами, але за попередніми даними вона не пов’язана з війною.

Диверсійно-розвідувальних груп у районі не виявлено. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає.

Олег Лєднік вкотре звернувся до усіх підприємців та керівників підприємств із закликом відновлювати свою роботу.

- Жодних заборон на роботу немає. Жодних дозволів для її початку не потрібно. Будь-які перевірки підприємців під час діє воєнного стану заборонені. Отже ніщо не перешкоджає починати працювати, - пояснив керівник району.

Він наголосив, що відновлення роботи усіх підприємств та закладів, своєчасна та повна сплата податків – це і є дієва допомога фронту.

На запитання щодо дозволу на продаж пива та слабоалкогольних напоїв, Олег Лєднік відповів, що в Україні залишилось лише 4 області, де діє таке обмеження.

- Зараз це питання розглядається і можливо з понеділка заборона на продаж буде знята. Дане рішення знаходиться в компетенції Полтавської обласної військової адміністрації, - пояснив керівник Кременчуцької РВА.

За його словами, поліція до цього готова, а необхідність відновлення торгівлі обґрунтовується також закінченням термінів придатності продукції та потребою відновлювати повноцінне життя у тих регіонах, де не ведуться бойові дії.

- У разі, якщо відновлення продажу слабоалкогольних напоїв негативно позначиться на громадському порядку, заборона на продаж буде повернута, - наголосив Олег Лєднік.

За його словами, у Кременчуцькому районі вже почалася посівна. Аграрії мають для її проведення усе необхідне.

- Кожен має робити свою справу на своєму місці, - наголосив Олег Лєднік.