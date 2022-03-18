Під час пожежі у Кременчуцькому районі загинула людина, ворожих військ на кордонах області немає

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла відносно спокійно, надзвичайних подій та випадків мародерства не зафіксовано. За виключенням пожежі у дачному кооперативі в Самусіївці. Від її наслідків через обвал стіни загинув 34-річний чоловік. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами, але за попередніми даними вона не пов’язана з війною.
Диверсійно-розвідувальних груп у районі не виявлено. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає.
Олег Лєднік вкотре звернувся до усіх підприємців та керівників підприємств із закликом відновлювати свою роботу.
Він наголосив, що відновлення роботи усіх підприємств та закладів, своєчасна та повна сплата податків – це і є дієва допомога фронту.
На запитання щодо дозволу на продаж пива та слабоалкогольних напоїв, Олег Лєднік відповів, що в Україні залишилось лише 4 області, де діє таке обмеження.
За його словами, поліція до цього готова, а необхідність відновлення торгівлі обґрунтовується також закінченням термінів придатності продукції та потребою відновлювати повноцінне життя у тих регіонах, де не ведуться бойові дії.
За його словами, у Кременчуцькому районі вже почалася посівна. Аграрії мають для її проведення усе необхідне.