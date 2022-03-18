14 200 російських солдат ніколи не повернуться додому

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 274

Бо полягли на нашій землі, куди прийшли воювати

Генеральний штаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03:

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