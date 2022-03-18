14 200 російських солдат ніколи не повернуться додому
Сьогодні, 10:03
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Бо полягли на нашій землі, куди прийшли воювати
Генеральний штаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03:
- особового складу - близько 14200 осіб,
- танків ‒ 450 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
- артилерійських систем – 205 од,
- РСЗВ - 72 од,
- засоби ППО - 43 од,
- літаків – 93 од,
- гелікоптерів – 112 од,
- автомобільної техніки - 879 од,
- кораблі/катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12,
- спеціальна техніка - 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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