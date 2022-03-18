Молодий хлопець з Полтави, який захищав державу і втратив ногу, потребує допомоги (додано)

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 1 779

Потрібно поставити на ноги (в прямому сенсі цього слова) нашого захисника з Полтави! Про допомогу попросила Тетяна, яка працює у поліції Полтавської області.

Захищаючи суверенітет нашої держави, молодий хлопець Максим Колісник втратив ногу. Для протезування, відновлення та реабілітації необхідна сума 900 тис. грн.

Це непосильна сума для родини, але посильна для нас з вами! Я вірю, ми зможемо це зробити, - написала Тетяна.

Картка:

Колісник Максим Сергійович

5168 7450 1927 7398

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Юрій Воєвода повідомив у фейсбуці:

Знаю Макса, бо був з ним на спільних курсах в спецназ. 26.02.2022 р. в Полтавській області на блокпості в складі РПОП ГУНП в Полтавській області, зупиняючи ДРГ, Максим отримав важкі поранення ноги, внаслідок чого лікарям Полтавської обласної клінічної лікарні довелося зробити ампутацію...