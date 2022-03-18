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Кременчук

Вчора у Кременчуці народилось 6 маленьких українців – життя продовжується

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 189

 

Ці діти народились під час війни

17 березня у Кременчуці з’явилося на світ шість немовлят. Серед породіль одна жителька регіону, де ведуться активні бойові дії з російськими окупантами.

Ці діти народились під час війни! Але ці немовлята свідчать, що життя продовжується!

Отже, все буде Україна!

Як повідомляє сайт Кременчуцької міської ради, сьогодні в торгівельній мережі міста є дитячі суміші вітчизняного виробництва та організована видача молочних сумішей дитячого харчування для дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні, із малозабезпечених сімей та сімей тимчасово переміщених осіб.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Кременчук діти народились
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