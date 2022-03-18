Вчора у Кременчуці народилось 6 маленьких українців – життя продовжується

17 березня у Кременчуці з’явилося на світ шість немовлят. Серед породіль одна жителька регіону, де ведуться активні бойові дії з російськими окупантами.
Ці діти народились під час війни! Але ці немовлята свідчать, що життя продовжується!
Отже, все буде Україна!
Як повідомляє сайт Кременчуцької міської ради, сьогодні в торгівельній мережі міста є дитячі суміші вітчизняного виробництва та організована видача молочних сумішей дитячого харчування для дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні, із малозабезпечених сімей та сімей тимчасово переміщених осіб.