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З Кременчука та Полтави вирушає рейс до Ужгорода

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 648

 

Цим рейсом також можна доїхати до інших міст України

З 18 березня з центрального автовокзалу Полтави та автовокзалу Кременчука починає рух новий рейс до Ужгорода. Відправлення з Полтави о 14.00. Цим рейсом можна доїхати до таких міст: Кропивницький, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Ужгород.

Купити квитки ви можете на сайті або у касах автовокзалу міста (працюють з дотриманням комендантського часу з 7 до 18 години щодня).

Усю важливу інформацію щодо виконання автобусних рейсів можна отримати заталефонувавши до нашого контакт центру за номерами:

  • (095) 228-0000
  • (096) 228-0000
  • (063) 228-0000

Зверніть увагу, що контакт центр також працює з 7:00 до 18:00.


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Автор: Альона Душенко
Теги: автовокзал Ужгород
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