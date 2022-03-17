З метою залякування українців російські окупанти викрадають представників влади

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Російська техніка на території України має перебувати лише у трьох станах: розбита, покинута або на озброєнні у ЗСУ

Сентенція від філософів з 93-тя ОМБр Холодний Яр:

— Російська техніка на території України має перебувати лише у трьох станах: розбита, покинута або на озброєнні у ЗС України.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформація станом на 18.00 щодо російського вторгнення.

Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках. Противник має значні проблеми з логістикою, продовжує нести втрати. На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних Сил України. У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування “Калібр” та оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії.

В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права російські окупанти продовжують брати в заручники та вбивати цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі, перешкоджати руху гуманітарних колон для евакуації населення визначеними та взаємоузгодженими “зеленими коридорами”, використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення озброєння та техніки, вдаватись до мародерства.

Ворог продовжує тримати Українське місто Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті.

З метою залякування цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях загарбники вдаються до викрадень та затримань представників органів державної влади і місцевого самоврядування.

- Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців та взяли в полон селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця, - про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої “поліції”.

За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу.

Авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України.

Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.

Разом переможемо! Слава Україні!