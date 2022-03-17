Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу, Новини сайту

Хакери атакували українські ЗМІ, серед яких наш сайт «Кременчуцький ТелеграфЪ»

Сьогодні, 20:37 Переглядів: 238

Ми швидко відновили роботу й послали хакерів в сторону російського корабля:) 

Кібератаку здійснили на низку українських сайтів. За інформацією Інституту масової інформації, низка сайтів українських центральних та регіональних медіа зазнали втручання в роботу - на головних сторінках розмістили російський прапор та георгіївську стрічку.

Також на картинці видні літери Z та V, якими маркується військова техніка збройних сил російської федерації, що беруть участь у вторгненні в Україну з 24 лютого 2022 року.

Наш сайт «Кременчуцький ТелеграфЪ» також потрапив під кіберську атаку. Фахівці швидко відновили роботу нашого сайту й послали хакерів в сторону російського корабля:)

Запрошуємо вас підписатися на нас у соцмережах: facebook, instagram, telegram, щоб завжди залишатися з нами за будь-якої погоди та можливої хакерської атаки. 

 

Зокрема про кібератаку повідомили сайти Громадське радіо, Цензор.Нет, Новости Донбасса, херсонський сайт МОСТ, волинські сайти “Перший” та “Буг”, “Репортер Запоріжжя” та Odessa.Online та Бесарабія Інформ.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: хакер сайт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх