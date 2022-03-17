Хакери атакували українські ЗМІ, серед яких наш сайт «Кременчуцький ТелеграфЪ»

Сьогодні, 20:37 Переглядів: 238

Ми швидко відновили роботу й послали хакерів в сторону російського корабля:)

Кібератаку здійснили на низку українських сайтів. За інформацією Інституту масової інформації, низка сайтів українських центральних та регіональних медіа зазнали втручання в роботу - на головних сторінках розмістили російський прапор та георгіївську стрічку.

Також на картинці видні літери Z та V, якими маркується військова техніка збройних сил російської федерації, що беруть участь у вторгненні в Україну з 24 лютого 2022 року.

Наш сайт «Кременчуцький ТелеграфЪ» також потрапив під кіберську атаку. Фахівці швидко відновили роботу нашого сайту й послали хакерів в сторону російського корабля:)

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Зокрема про кібератаку повідомили сайти Громадське радіо, Цензор.Нет, Новости Донбасса, херсонський сайт МОСТ, волинські сайти “Перший” та “Буг”, “Репортер Запоріжжя” та Odessa.Online та Бесарабія Інформ.