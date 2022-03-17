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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Обстріляний притулок для дітей у Сєвєродонецьку та масштабна пожежа ринку у Харкові

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 357

 Окупаційні війська продовжують щодня обстрілювати цивільну інфраструктур

російські окупанти 17 березня обстріляли на Луганщині у Сєвєродонецьку притулок для матерів із дітьми. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що мешканці та працівники закладу в безпеці.

- В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам із малюками, але росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає! - заявляє Гайдай.

Програмна директорка «СОС Дитячі Містечка Україна» Дар'я Касьянова також розповіла про обстріл і зазначила, що притулок відрили лише наприкінці минулого року.

У Харкові внаслідок обстрілу окупантами міста сталася пожежа на найбільшому у східній Європі ринку «Барабашово». Під час її ліквідації загинув рятувальник. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Загорілися торговельні ряди. На місці події — снаряди від системи залпового вогню «Град», які не вибухнули під час обстрілу. Над Харковом здійнявся стовп чорного диму.

 

31-річний рятувальник загинув під час повторного обстрілу ринку «Барабашово» близько 14:00. У цей час рятувальники гасили торговельні ряди, які палали. Ще один рятувальник з осколковими пораненнями перебуває у лікарні.

«Барабашово» є найбільшим ринком у східній Європі та одним з найбільших у світі. Це місце роботи близько 15 тисяч підприємців.

Окупаційні війська продовжують щодня обстрілювати цивільну інфраструктуру. Зокрема сьогодні від російських ракет постраждали Нові Петрівці під Києвом, Святошинський район Києва, Харків та багато інших населених пунктів. Є загиблі та поранені, серед яких діти.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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