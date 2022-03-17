Аспірантка університету Кременчука під час обстрілів грає на скрипці у Харкові

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 362

Аспірантка Кременчуцького національного університету ім.М.Остроградського під час обстрілів грає для харків’ян на скрипці. Про це повідомляє пресслужба університету.

Віра Литовченко під час обстрілів грає мешканцям Харкова на скрипці. Імпровізовані концерти вона влаштовує в укриттях, де ховаються люди.

- Дуже важко не думати про війну, але я сподіваюсь, що коли граю, люди хоча би на мить не думають про неї, – каже Віра.

Науковий керівник аспірантки-скрипальки – д.пед.н., професор Тамара Поясок. Віра написала їй, що вирішила залишитися у Харкові, нікуди звідси не поїде, бо хоче бодай чимось підтримати харків’ян. А після війни, після перемоги, вона збирається відбудовувати знищений окупантами Харків.

Тамара Поясок відповіла їй:

– Вірусь, яка ти молодець! Я пишаюся тобою, донечко. Хай береже тебе Бог. Ми обов’язково переможемо, коли у нас є такі дівчата, як ти!

Про Віру вона каже: «Це малесенька, тонесенька дівчинка з отаким незламним характером!».

Мужня поведінка Віри та її концерти під обстрілами привернули увагу журналістів, вона стала героїнею репортажу The Guardian. А харків’яни зняли відео концерту Віри, коли вона виконувала українську пісню «Ніч яка місячна…», та виклали його у соцмережі. Цей концерт відбувався у підвалі харківської багатоповерхівки.