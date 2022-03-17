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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Звірства російських окупантів: розстрілюють навіть цивільних, які піднімають руки вгору

Сьогодні, 15:56 Переглядів: 494

 

Рашисти вбивають жінок, дітей, а в першу чергу журналістів, які сповіщають світ про їх злочини

В Ірпені Київської області окупанти розстрілюють цивільних, навіть тих, які піднімають руки вгору, щоб показати, що не мають зброї. 

Про це під час брифінгу розповів начальник  поліції Київської області Андрій Нєбитов. 

- В Ірпені під час намагання зафільмувати знущання над людьми був убитий громадянин Америки і журналіст видання Times, а його колегу було поранено. Водія, який їх возив Ірпенем, ми до цього часу знайти не можемо. Автівку ми знайшли, оглянули, ніяких речей там вже не залишилося. А 14 березня було вбито молоду нашу українську журналістку та її колегу з Fox News, громадянина Ірландії. Іншого журналіста, також громадянина Ірландії, було поранено, - розповів Нєбитов. 

Нагадаємо, у своєму зверненні у ніч на 16 березня Президент України Володимир Зеленський розповів про загибель від артилерійського удару російських окупантів у Київській області двох журналістів - Олександри Кувшинової та представника американської Fox News П’єра Закржевського.

За словами Андрія Нєбитова, люди, які виходять з окупованої території, розповідають просто жахливі історії.

- Що трупи тривалий час продовжують лежать на узбіччях вулиць, в під’їздах, як людей розстрілюють, які піднімають руки вгору і показують, що вони не озброєні, що вони цивільні. Така поведінка ворога каже про те, що він повністю нехтує будь-якими правилами, або звичаями ведення війни, відповідна реакція правоохоронних органів звичайно буде. Сподіваюся, що і міжнародних теж, - сказав начальник поліції Київської області.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти злочини війни
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