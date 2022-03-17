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Кременчук

Патрульна поліція Кременчука безкоштовного навчатиме домедичній допомозі

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 2

 

Тренінг відбудеться 21 березня о 15.00

Патрульна поліція Кременчука розпочинає програму безкоштовного навчання домедичній допомозі і запрошує всіх охочих. На тренінгу можна буде отримати знання, які допоможуть зберігати спокій та діяти впевнено в критичній ситуації.

Теми:

  • особиста безпека;
  • критичні кровотечі:
  • небезпечні предмети.

Заняття проводитиме сертифікований інструктор з домедичної допомоги та тактичної медицини, поліцейський роти тактико-оперативного реагування Антон Герко.

Попередній запис на тренінг обов'язковий! Вкажіть своє прізвище, ім'я та телефон у Viber за номером 067 532 68 65.

Тренінг відбудеться 21 березня о 15.00. Місце проведення вам надішлють в особисті повідомлення.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: домедична допомога тренінг патрульна поліція
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