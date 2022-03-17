Патрульна поліція Кременчука безкоштовного навчатиме домедичній допомозі

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 2

Патрульна поліція Кременчука розпочинає програму безкоштовного навчання домедичній допомозі і запрошує всіх охочих. На тренінгу можна буде отримати знання, які допоможуть зберігати спокій та діяти впевнено в критичній ситуації.

Теми:

особиста безпека;

критичні кровотечі:

небезпечні предмети.

Заняття проводитиме сертифікований інструктор з домедичної допомоги та тактичної медицини, поліцейський роти тактико-оперативного реагування Антон Герко.

Попередній запис на тренінг обов'язковий! Вкажіть своє прізвище, ім'я та телефон у Viber за номером 067 532 68 65.

Тренінг відбудеться 21 березня о 15.00. Місце проведення вам надішлють в особисті повідомлення.