Патрульна поліція Кременчука безкоштовного навчатиме домедичній допомозі

Патрульна поліція Кременчука розпочинає програму безкоштовного навчання домедичній допомозі і запрошує всіх охочих. На тренінгу можна буде отримати знання, які допоможуть зберігати спокій та діяти впевнено в критичній ситуації.
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Заняття проводитиме сертифікований інструктор з домедичної допомоги та тактичної медицини, поліцейський роти тактико-оперативного реагування Антон Герко.
Попередній запис на тренінг обов'язковий! Вкажіть своє прізвище, ім'я та телефон у Viber за номером 067 532 68 65.
Тренінг відбудеться 21 березня о 15.00. Місце проведення вам надішлють в особисті повідомлення.