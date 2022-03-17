Коли буде підписано мирний договір з росією та чи закінчиться на цьому війна?

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 1 304

Протягом кількох днів чи кількох тижнів можуть бути вирішені спірні моменти майбутнього мирного договору між Україною та Росією. Про це радник президента України Михайло Подоляк повідомив в інтерв'ю польському виданню Wiadomości. Одразу опісля погодження документу готуватимуть зустріч президентів України та рф.

- Це станеться в найближчі тижні. Місце зустрічі для нас не має значення. Це може бути будь-де, крім Росії, - додав Подоляк.

Він також розповів, що від минулої самовпевненості російської делегації не залишилося і сліду - вони усвідомлюють біду, у якій опинилися.

Підписання договору, за словами радника президента, може лише завершити гостру фазу військового конфлікту, який триває 8 років, і дозволить Україні оплакати загиблих, зміцнити Збройні сили та відбудувати країну. Він сумнівається, що війна для українців на цьому завершиться.

- Росія була і буде агресором. Експансія – це її єдина державна ідеологія, і Росія явно не збирається від неї відмовлятися. Ми впевнені, що Путін продовжить свою великодержавну політику. Ми могли б зупинити Росію, але ніхто не хоче підтримувати Україну в цій війні. Більше того, на Заході звучать заяви на кшталт: «Не все так чорно-біле. А може, треба якісь санкції зняти?» - відповів Подоляк на питання журналістки про те, чи зупинить Путіна від подальшої агресії підписання мирного договору.

Михайло Подоляк також розповів, яким може бути прийнятний варіант завершення війни. За його словами, наразі тривають переговори з міжнародними партнерами щодо нової декларації з безпеки. Україна хоче завершити війну створенням нової коаліції, яка зможе завадити Російській Федерації у реалізації її планів щодо вторгнення у майбутньому.

Михайло Подоляк зазначив, що для України на перше місце виходить не статус, а союзники, які готові будуть разом з українцями відстоювати територіальну цілісність української держави. Він зауважив, що після російського вторгнення в Україну вся архітектура європейської безпеки показала свою неефективність. Таку саму неефективність показав Північноатлантичний Альянс. Тепер українці знають, що Путіна можна зупинити лише силою. На сьогоднішній день НАТО не має такої сили. Альянс сьогодні виглядає організацією, яка добре організовує різного роду саміти, де генерали вихваляються своїми здібностями і на словах розповідають, які вони могутні.

Радник голови ОП додав - реальність виявилася такою, що Кремль сьогодні не зважає на НАТО, не бачить у цьому Альянсі для себе небезпеку. А історія про те, що НАТО наближається до російських кордонів, була розрахована виключно на внутрішнє споживання в Росії, щоб потім виправдати вторгнення до суверенної сусідньої держави та загибель своїх солдатів. Тому план України – завершити війну, сформувавши нову коаліцію держав, які зможуть гарантувати Україні реальну допомогу, якщо Росія знову захоче вторгнутися до України.

Подоляк заявив, що міф про могутність росії вже зруйнувався. Її армія нахабно вдерлася в Україну, щоб на переговорах рф поставила свій ультиматум. На першу зустріч делегацій росіяни прийшли саме з таким самовпевненим настроєм.

- Сьогодні від цієї самовпевненості не залишилося жодного сліду. Вони повністю усвідомлюють ту біду, в якій опинилися. Весь світ побачив, що друга за потужністю армія змушена просити допомоги у Китаю, Білорусі, Казахстану та Киргизстану, бо наштовхнулася на опір України, яка, до речі, ніколи не була військовою державою, - заявив радник керівника Офісу Президента у інтерв'ю.

Міф про російську могутність ретельно культивували на Заході. Мовляв, Москва заслуговує на повагу. Однак тепер Україна зруйнувала цю ілюзію.

Тому, за словами Подоляка, Україна не погодиться на компроміси з Росією.





