Російські війська можуть застосувати хімічну зброю в Україні чи в Росії, щоб звинуватити ЗСУ

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 760

Рашисти відтягують свої сили саме для того, щоб зробити криваву провокацію, - повідомляє Інформнапалм

В останні дні привертає увагу типова поведінка російських окупантів, які поспіхом залишали позиції та бігли через Херсон у бік Криму.

Паралельно на своїх каналах вони закидають дезу, що нібито у ЗС України «готовить обстріл Херсона».

Це типовий прийом російських окупантів – говорити на біле – чорне, але ми розуміємо всю підлість та підступність рашистської армії, тому слід взяти до уваги, що вони відтягують свої сили саме для того, щоб зробити якусь підлість чи криваву провокацію.

Сьогодні вдень надійшла інформація, що Кремль готує криваві спецоперації «під чужим прапором», про це повідомляє українська розвідка та спільнота Інформнапалм. І не лише на території України, а й у самій Росії.

На території окупованого Донецька росіяни вже втілили одну з кривавих провокацій, щоб звинуватити Україну та використати штучно створений інформаційний привід у переговорах Путіна з прем'єр-міністром Ізраїлю.

Крім обстрілів із реактивних систем залпового вогню, про які «вангують» рашисти, вони можуть вдатися і до інших підлих методів ведення війни забороненими засобами.

Не забуваємо про їхній фетиш «хімічна атака», з яким вони носяться з кінця 2021 року і під час повномасштабного вторгнення також неодноразово озвучували цей наратив. Як відомо, якщо кремлівські пропагандисти постійно говорять про це, рано чи пізно планують реалізувати. Тож теж треба бути готовими до всього.

Як відомо, під час війни у Сирії російські війська застосовували хімічну зброю.