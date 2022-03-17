Арестович закликав українців розпочинати «рейкову війну» на окупованих територіях

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 1 184

Радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович закликав українців до тотальної рейкової війни на тимчасово окупованих територіях України задля руйнування системи постачання окупаційної армії. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За словами Арестовича, потрібно знищувати залізничні шляхи на південних та північних напрямках, щоб зупинити постачання російських окупантів.

Йдеться про наступні напрямки:

Крим — Мелітополь,

Крим — Херсон,

Валуйки — Куп’янськ,

Гомель — Київ (загальний напрямок).

Він зазначив, що залізничні шляхи охороняються ворогом, тому варто бути дуже обережними. Проте, всю довжину залізничного шляху охороняти ворог не може, через нестачу сил.

Також Арестович зауважив, що знищувати залізничні колії на підконтрольних Україні територіях не потрібно.