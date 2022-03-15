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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Сьогодні на сесії кременчуцький спортсмен отримав кдючі від квартири

Сьогодні, 21:06 Переглядів: 415

 

Спортсмен тепер буде жити в центрі міста

Сьогодні, 15 березня, на сесії Кременчуцькоїї міської ради мер Віталій Малецький вручив ключі та документи на квартиру відомому кременчуцькому спортсмену Олександру Яровому. Міський голова вручив Олександру Яровому сертифікат на отримання службової квартири у багатоповерховому будинку по вул. Троїцький.

Призер Паралімпійських ігор Олександр Яровий з Кременчука отримає однокімнатну квартиру

 

Дане житло виділене відомому призеру Паралімпійських ігор у Токіо, тренеру-викладачу відділення легкої атлетики КДЮСШ «Авангард» у рамках Міської програми підтримки талановитих спортсменів, які мають вагомі спортивні досягнення загальнодержавного та міжнародного рівнів. Окрім вирішення житлових питань видатні спортсмени Кременчука ще отримують щомісячні стипендії міської ради.

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Вручаючи документи на житло, керівник міста висловив слова вдячності представнику спорту високих досягнень Олександру Яровому за те, що завдяки йому в тому числі на світовій арені Україна є країною непереможних людей. Своєю перемогою кременчужанин прославив і Кременчук – місто патріотів і талановитих людей, - підкреслив Віталій Малецький.

Нагадаємо, Олександр Яровий виборов «срібло» у штовханні ядра на Паралімпійських іграх у японському Токіо. Його результат – 17 м 34 см.

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Автор: Альона Душенко
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