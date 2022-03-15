48 шкіл та 600 будинків зруйновано у Харкові на сьогоднішній день

З початку вторгнення у Харкові російські окупанти вже зруйнували 48 шкіл та понад 600 багатоквартирних будинків. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net.
Посадовець вважає, що агресивні дії росіян щодо України — це геноцид проти українського народу. Каже, що Харків окупанти обстрілюють із повітря, гранатометів, «градів», мінометних установок — руйнують цілі мікрорайони.
Зокрема, окупанти вже зруйнували 600 багатоповерхових будинків із загалом наявних у місті 8 тисяч. За словами Терехова, вже немає таких районів Харкова, які не постраждали від обстрілів росії.