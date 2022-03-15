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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

48 шкіл та 600 будинків зруйновано у Харкові на сьогоднішній день

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 0

 

Про це розповів міський голова Харкова 

З початку вторгнення у Харкові російські окупанти вже зруйнували 48 шкіл та понад 600 багатоквартирних будинків. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net.

Посадовець вважає, що агресивні дії росіян щодо України — це геноцид проти українського народу. Каже, що Харків окупанти обстрілюють із повітря, гранатометів, «градів», мінометних установок — руйнують цілі мікрорайони.

- Спочатку бомбили більше околиці, зараз перемістилися до центру. Били по адмінбудівлях: поліція, ОДА, мерія. Знищують усю інфраструктуру міста, - розповів Терехов.

Зокрема, окупанти вже зруйнували 600 багатоповерхових будинків із загалом наявних у місті 8 тисяч. За словами Терехова, вже немає таких районів Харкова, які не постраждали від обстрілів росії.

- Тепер я у людей питаю: чи ви коли-небудь думали, що рф може напасти на місто Харків? Не було жодної людини, яка б сказала: так. Ніхто не міг такого уявити. Ставлення до рф змінилося на 180 градусів. І мине не одне покоління людей у нас, щоб воно змінилося, - сказав Терехов.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Харків російські окупанти
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