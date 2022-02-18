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Призер Паралімпійських ігор Олександр Яровий з Кременчука отримає однокімнатну квартиру

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 321

 

На фото двоє кременчужан: ліворуч Максим Коваль та Олександр Яровий (праворуч), які розділили нагороди на Пралімпійських іграх в Токіо

Срібний призер Паралімпійських ігор в Токіо зі штовхання ядра, тренер-викладач спортшколи «Авангард» Олександр Яровий отримає однокімнатну службову квартиру. Проєкт рішення «Про надання службового жилого приміщення» виносять на засідання виконкому Кременчука.

Нагадаємо, що у серпні минулого року двоє кременчужан встановили особисті рекорди й завоювали нагороди на Паралімпійських іграх зі штовхання ядра. Кременчужанин Максим Коваль, який зараз представляє Черкащину, штовхнув ядро на 17.34 метра з третьої спроби. Близький результат показав Олександр Яровий – 17.3 у другій. До речі, Олександр Яровий єдиний кременчужанин, який представляв Кременчук на Паралімпійських іграх.

Одразу двоє кременчужан встановили рекорди й завоювали нагороди на Паралімпіаді зі штовхання ядра
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Автор: Альона Душенко
Теги: Олександр Яровий паралімпіада квартира
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