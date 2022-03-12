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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

На межі Полтавщини з Сумщиною ЗСУ та тероборона контролюють ситуацію, – Лунін

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 469

Супермаркети, аптеки та банки в області працюють штатно

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, як на Полтавщині розпочався 17-й день героїчної оборони України. Він зазначив, що надважливе завдання на сьогодні – евакуація людей із Сумської області.

Велика колона автобусів + кілька автівок з гуманітаркою вже вирушили з Лохвиці до Сум. Людей зокрема доставлятимуть до Лубен, звідки потягами вони вирушать на захід країни, а за бажанням їх розмістять у Полтаві. Також наша область надає гуманітарну допомогу і Харківщині.

На межі області з Сумщиною ЗСУ та тероборона контролюють ситуацію.

Супермаркети, аптеки та банки працюють штатно.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна допомога евакуація
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