На межі Полтавщини з Сумщиною ЗСУ та тероборона контролюють ситуацію, – Лунін

Супермаркети, аптеки та банки в області працюють штатно
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, як на Полтавщині розпочався 17-й день героїчної оборони України. Він зазначив, що надважливе завдання на сьогодні – евакуація людей із Сумської області.
Велика колона автобусів + кілька автівок з гуманітаркою вже вирушили з Лохвиці до Сум. Людей зокрема доставлятимуть до Лубен, звідки потягами вони вирушать на захід країни, а за бажанням їх розмістять у Полтаві. Також наша область надає гуманітарну допомогу і Харківщині.
На межі області з Сумщиною ЗСУ та тероборона контролюють ситуацію.
Супермаркети, аптеки та банки працюють штатно.