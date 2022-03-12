Жителі Мелітополя вийшли на мітинг: вимагають, щоб росіяни відпустили ув'язненого мера

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 296

Жителі Мелітополя вийшли на протест через ув’язнення росіянами мера міста, 33-річного Івана Федорова. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Понад 2 000 жителів міста мітингують біля захопленої російськими окупантами будівлі райдержадміністрації з вимогою звільнити з полону міського голову.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що окупанти захопили його під час роботи у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення Мелітополя. Івана Федорова ув'язнили через вигадану причетність до тероризму.