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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Армія росії розстрілює своїх солдат, які хочуть повернутися додому: розповідь полоненого

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 178

Ешелони йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти

Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій, це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику «розстрільних загонів» – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.
За словами полоненого, в ході просування вглиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія.

- Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому, - зізнається солдат.

Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ:

- Під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається.

Армія окупантів деморалізована і пригнічена. Тож перемога України – не за горами!

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: СБУ
Теги: війна російські загарбники
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