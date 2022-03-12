Армія росії розстрілює своїх солдат, які хочуть повернутися додому: розповідь полоненого

Ешелони йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти
Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій, це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику «розстрільних загонів» – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.
За словами полоненого, в ході просування вглиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія.
Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ:
Армія окупантів деморалізована і пригнічена. Тож перемога України – не за горами!