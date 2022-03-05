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До Байдена, Макрона, Джонсона направили лист від імені кременчужан та переселенців

Сьогодні, 19:51 Переглядів: 429

 

Прохають звернути увагу на війну в Україні та закрити небо

Від імені мешканців Кременчуцької громади та тисячі переселенців направили лист до світових лідерів. За інформацією міського голови Кременчука Віталія Малецького, направили лист з проханням підтримати заяву Президента України Зеленського про закриття неба України від ворожої авіації.

Щойно направив лист на адресу президента США Байдена, президента Франції Макрона, канцлера Німеччини Шольца, прем’єра Великобританії Джонсона та генсека НАТО Столтенберга...

Якщо цього не зробити негайно, ціною будуть життя тисяч дітей та жінок, зруйновані школи і лікарні, знищені міста. Діяти треба негайно! - йдеться у листі.

Такі ж звернення направили від імені мешканців Кременчуцького району та Полтавської області. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ВПО переселенці війна
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