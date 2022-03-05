«Що важливіше взяти: сумку чи дитину»: як з вокзалу Кременчука евакуюють людей

Із залізничного вокзалу Кременчука щодня вирушає потяг, який сотнями вивозить людей. У кожний вагон вміщується 150-200 людей, які намагаються втекти від обстрілів російської армії. Діти, жінки, люди похилого віку...
За кілька днів у нашому місті спробували налагодити систему розміщення людей у вагони. Людям проводять інструктаж й пояснюють, що у Львові на них чекає підтримка волонтерів, теплий одяг та їжа, тому доречно розмістити дитину, а не велику сумку.
Люди без вагань відповідають, що дитина та з розумінням ставляться, коли їх речі залишаються на пероні.
Першими у вагонах розміщують жінок з дітьми, жінок похилого віку, а якщо залишаються місця, то чоловіків літнього віку.