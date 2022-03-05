«Що важливіше взяти: сумку чи дитину»: як з вокзалу Кременчука евакуюють людей

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 1 200

За кілька днів у нашому місті налагоджують систему евакуації людей

Із залізничного вокзалу Кременчука щодня вирушає потяг, який сотнями вивозить людей. У кожний вагон вміщується 150-200 людей, які намагаються втекти від обстрілів російської армії. Діти, жінки, люди похилого віку...

За кілька днів у нашому місті спробували налагодити систему розміщення людей у вагони. Людям проводять інструктаж й пояснюють, що у Львові на них чекає підтримка волонтерів, теплий одяг та їжа, тому доречно розмістити дитину, а не велику сумку.

- Що важливіше взяти: сумку чи дитину? - запитав чоловік у присутніх, то бажає виїхати.

Люди без вагань відповідають, що дитина та з розумінням ставляться, коли їх речі залишаються на пероні.

Першими у вагонах розміщують жінок з дітьми, жінок похилого віку, а якщо залишаються місця, то чоловіків літнього віку.