Оце так доставка: працівник «Укрпошти» збив літак, який вбивав мешканців Чернігова

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 357

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Мобілізований з Укрпошти капітан збив російський літак, який бомбив місто. «Ми живемо у сховищах»: Чернігів під час обстрілів з російських літаків Новітній літак російських загарбників Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів США) збив у небі над Черніговом ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК Ігла-1. - Оце нормально доставив. Пишаємосянашим героєм, - повідомила пресслужба Укрпошти.



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