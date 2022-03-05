Оце так доставка: працівник «Укрпошти» збив літак, який вбивав мешканців Чернігова
Сьогодні, 20:18
Переглядів: 357
Так тримати! Все буде Україна!
Мобілізований з Укрпошти капітан збив російський літак, який бомбив місто.
Новітній літак російських загарбників Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів США) збив у небі над Черніговом ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК Ігла-1.
- Оце нормально доставив. Пишаємосянашим героєм, - повідомила пресслужба Укрпошти.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.