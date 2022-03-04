«Ми живемо у сховищах»: Чернігів під час обстрілів з російських літаків

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 479

Журналіст «Кременчуцького Громадського Телебачення» Тарас Деркач відвідав Чернігів, який зараз перебуває під обстрілами російських військ. Місцеві мешканці розповідають, що у місті розвелося багато мародерів. На собі відчули роботу ракет «Іскандер». Від обстрілів постраждали житлові будинки, бібліотека та навіть дитяча поліклініка.

- Чернігів є об'єктом ракетних і авіаударів рашистів. Завдають ударів по житловим будинкам, дитячій поліклініці, бібліотеці, кардіоцентру. 48 людей загинуло під завалами. Місто постійно в режимі повітряної тривоги. Двір куди прилетіла ракета знищений. Воронка діаметром 3-4 метри, - йдеться у повідомленні.