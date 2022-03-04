Через великий наплив переселенців до Кременчука постійно потрібна допомога

Сьогодні, 19:44 Переглядів: 673

Друзям з Харкова, Сум та Донбасу потрібна наша підтримка

У зв'язку з постійним прибуттям людей з інших куточків України є велика потреба у гуманітарній допомозі небайдужих мешканців. Просимо всих, хто має змогу долучитися. Адреса: вул. Маяковського 7. Про це повідомляють у групі Центр тимчасового розміщення Кременчук.

На потребу переселенців необхідно:

Одяг:

1. одяг чоловічий, жіночий, підлітковий, дитячий

2. спідня білизна

3. шкарпетки

4. взуття жіноче, чоловіче, підліткове, дитяче

Для дітей:

5. дитяче харчування від 0 до 3 років

6. дитячі візки

7. дитячі манежи

8. дрібна побутова техніка (праски, чайники, тощо)

9. дитячі ліжечка

10. пелюшки одноразові

Засоби гігієни

11. туалетний папір

12. мило, шампунь

13. зубні пасти, зубні щітки

14. прокладки

15. антисептики

16. маски

17. миючі засоби

18. пральний порошок

Для організації сну та їжі:

19. каремати

20. ковдри, пледи

21. матраси

22. розкладушки

23. спальні мішки

24. подушки

25. постільна білизна

26. рушники

27. посуд металевий та одноразовий

28. пакети для фасування різного розміру

Інше:

29. подовжувачі на 5 розеток

30. біотуалети для людей з інвалідністю

31. візки для людей з інвілідністю

Потреба в ліках та мед засобах:

1. Аптечки індивідуальні

2. Набір при травмах

3. Джгути, турнікети

4. Сумки-укладки першої мед допомоги

Препарати спеціальної дії

5. Знеболюючі

6. Протишокові

7. Жарознижуючі

8. Сорбенти

9. Кишкові

10. Антибіотики

11. Серцеві

12. Кровоспинні

Бинти

13. Еластичні бинти

14. Стерильні та не стерильні бинти

15. Спеціалізовані бинти (з перев’язками)

16. Пов’язки на руку