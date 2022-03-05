Кременчужани у Херсоні підтримали місцевих мешканців в боротьбі з окупантами

Херсонський міський голова висловив захоплення тим, як містяни відреагували на «допомогу» від «визволителів» і мирним мітингом, на який сьогодны зібрались тисячі людей
У Херсоні мешканці вийшли на акцію проти російських окупантів. Підтртимати українців у Херсоні вирішили і кременчужани, про це хлопці повідомили «Кременчуцький ТелеграфЪ».
Херсонський міський голова висловив захоплення тим, як містяни відреагували на "допомогу" від "визволителів" і мирним мітингом, на який 5 березня зібрались тисячі людей.
Міський голова повідомив, що поки окупанти не дають «зеленого коридору» для доставки гуманітарної допомоги до Херсона.
Ще одна проблема залишається не вирішеною – птахофабрика. Птицю роздають по сусідніх населених пунктах, але ж там 3 мільйони особин. На фабриці закінчився комбікорм і немає світла.
Також прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом артилерійського обстрілу військовослужбовцями Російської Федерації цивільних об’єктів у районах міста.
За даними слідства, з 1-2 березня 2022 року після масивного обстрілу об’єктів інфраструктури та житлових будівель Херсона загинули цивільні люди, пошкоджено інфраструктуру. Серед вбитих, 30 – річний чоловік у районі Кримського переїзду. Ідентифіковано також сина з матір’ю, які загинули в палаючій квартирі житлового масиву "ХБК", а також розстріляли сімейне подружжя в автомобілі по вул. Тарле.
Встановлюються інші загиблі. Вказані дії збройних сил Російської Федерації становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме - статті 52 Додаткового протоколу І до Женевської конвенції від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів та статті 25 розділу І частини ІІ Гаазької конвенції від 18.10.1907, що вказує на порушення законів та звичаїв війни.