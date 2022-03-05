Кременчужани у Херсоні підтримали місцевих мешканців в боротьбі з окупантами

Сьогодні, 19:41 Переглядів: 486

Херсонський міський голова висловив захоплення тим, як містяни відреагували на «допомогу» від «визволителів» і мирним мітингом, на який сьогодны зібрались тисячі людей

У Херсоні мешканці вийшли на акцію проти російських окупантів. Підтртимати українців у Херсоні вирішили і кременчужани, про це хлопці повідомили «Кременчуцький ТелеграфЪ».

Херсонський міський голова висловив захоплення тим, як містяни відреагували на "допомогу" від "визволителів" і мирним мітингом, на який 5 березня зібрались тисячі людей.

- Херсон – ви крутезні! Я про цю "гуманітарку" і вашу реакцію на неї. Я не можу вам ні заборонити мітинги, ні дозволити. Завжди переживатиму за ваші життя, тому будьте обережні, - йдеться на офіційній сторінці Ігоря Колихаєва.

Міський голова повідомив, що поки окупанти не дають «зеленого коридору» для доставки гуманітарної допомоги до Херсона.

- Я вже дав сотні коментаріїв на різних телеканалах США, Чехії, Польщі, Ізраїлю, вийшов на міжнародні організації. Але поки тихо. Нам всі співчувають, але реальної допомоги немає. Домовленості, які були оголошені на увесь світ, поки не працюють. Без них волонтери не будуть у безпеці, - пише мер Херсона.

Ще одна проблема залишається не вирішеною – птахофабрика. Птицю роздають по сусідніх населених пунктах, але ж там 3 мільйони особин. На фабриці закінчився комбікорм і немає світла.

- Необхідно відновити електропостачання. Мережі ушкоджені внаслідок обстрілів. Бригада Обленерго не може туди дістатись. Без цього фабрика загине і залишить по собі екологічну катастрофу. Розв'язання цих питань ускладнюють блокпости, які не пропускають нікого і нікуди, - повідомив Ігор Колихаєв.

Також прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом артилерійського обстрілу військовослужбовцями Російської Федерації цивільних об’єктів у районах міста.

За даними слідства, з 1-2 березня 2022 року після масивного обстрілу об’єктів інфраструктури та житлових будівель Херсона загинули цивільні люди, пошкоджено інфраструктуру. Серед вбитих, 30 – річний чоловік у районі Кримського переїзду. Ідентифіковано також сина з матір’ю, які загинули в палаючій квартирі житлового масиву "ХБК", а також розстріляли сімейне подружжя в автомобілі по вул. Тарле.

Встановлюються інші загиблі. Вказані дії збройних сил Російської Федерації становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме - статті 52 Додаткового протоколу І до Женевської конвенції від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів та статті 25 розділу І частини ІІ Гаазької конвенції від 18.10.1907, що вказує на порушення законів та звичаїв війни.