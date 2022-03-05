Двоє захисників з Полтавщини загинули внаслідок авіаційного удару в Охтирці
Сьогодні, 19:28
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Вічна пам'ять Героям!
Внаслідок авіаційного удару в Охтирці загинули двоє захисників з Полтавщини - Вадим Луб’яний та Віктор Тищенко захищали Україну від російських окупантів. Про це повідомляє Котелевська селищна рада.
Під час авіаційного удару по військовій частині Охтирки загинули:
- підполковник поліції Луб'яний Вадим Миколайович (1974 року народження). Він народився в Котельві, багато років працював та проживав із сім'єю в Охтирці, брав участь в АТО;
- солдат Тищенко Віктор Іванович (1972 року народження) із села Михайлівка Перша, діловод штабу військової частини АО563.
Вони з першого дня війни стали на захист нашої країни.
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