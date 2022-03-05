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Двоє захисників з Полтавщини загинули внаслідок авіаційного удару в Охтирці

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 1 287

  

Вічна пам'ять Героям!

Внаслідок авіаційного удару в Охтирці загинули двоє захисників з Полтавщини - Вадим Луб’яний та Віктор Тищенко захищали Україну від російських окупантів. Про це повідомляє Котелевська селищна рада.

Під час авіаційного удару по військовій частині Охтирки загинули:

  • підполковник поліції Луб'яний Вадим Миколайович (1974 року народження). Він народився в Котельві, багато років працював та проживав із сім'єю в Охтирці, брав участь в АТО;
  • солдат Тищенко Віктор Іванович (1972 року народження) із села Михайлівка Перша, діловод штабу військової частини АО563.
    Вони з першого дня війни стали на захист нашої країни.

 

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Автор: Альона Душенко
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