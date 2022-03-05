Двоє захисників з Полтавщини загинули внаслідок авіаційного удару в Охтирці

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 1 287

Внаслідок авіаційного удару в Охтирці загинули двоє захисників з Полтавщини - Вадим Луб’яний та Віктор Тищенко захищали Україну від російських окупантів. Про це повідомляє Котелевська селищна рада.

Під час авіаційного удару по військовій частині Охтирки загинули: