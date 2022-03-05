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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Під Перемогою наші нанесли авіаційний удар по окупантах та взячли у полон трьох льотчиків РФ

Сьогодні, 19:17 Переглядів: 830

 Оперативна інформація станом на 18.00 щодо російського вторгнення

В ході десятої доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню загарбники, не досягаючи мети наступальної операції у встановлені терміни, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема й із застосуванням бомбардувальної авіації по об’єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Так, сьогодні противником було нанесено авіаудар по Білій Церкві, пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу потяг, що використовувався для евакуації мирного населення.
За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер.

 
Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео репортажів про “успішність” проведення "операції" на території України.
На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України нанесено авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточняються.

 
Крім того, підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

Також збито 2 літаки російських окупантів, 3 льотчики взято у полон, 1 знищений. Збито 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти
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