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Українські чоловіки повертаються із-за кордону, щоб захистити Батьківщину від окупантів

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 63

 

Тисячі добровольців повертаються на рідну землю, щоб захистити її від російської агресії. 24 лютого росія розпочала відкриту повномасштабну війну проти України. Збройні сили нашої держави дають гідну відсіч ворогу. Навколо України об'єднується увесь світ, надаючи допомогу для підтримки в боротьбі проти російського агресора.

Українці зі всього світу не тільки підтримують земляків, а й повертаюсь на рідну землю воювати. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, понад 66 000 українських чоловіків повернулися, щоб захищати українську землю. 

- 66 224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою Країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад. Українці, ми непереможці! - заявив Олексій Резніков.

 

Чоловіки повертають з Польщі, Угорщини, Чехії, хтось навіть зі Швеції паромом до Польщі, адже через Білорусь дорога додому закрита. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти
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