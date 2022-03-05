11 нових випадків COVID-19 зафіксовано у Кременчуці - з них одна дитина

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На жаль помер один не вакцинований чоловік

5 березня у Кременчуці зареєстровано 11 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли шість жінок віком від 25 до 57 років, чотири чоловіка віком від 37 до 64 років та одна дитина першого року життя.

Із вперше виявлених випадків захворювання всі одинадцять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується вісімнадцять пацієнтів.

Одужало тридцять п'ять пацієнтів.

На жаль, помер чоловік віком 83 роки, не вакцинований.

Всього зареєстровано 23 588 Одужало 20 603 Померло 717