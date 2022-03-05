Путіну світить в'язниця, його ув'язнення є реальним – прокурор Нюрнберзького процесу

Прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), підтвердив, що російського президента Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні. Про це Ференц повыдомив в інтерв'ю Mirror.
За словами Ференца, Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича - лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді.
За його словами, Захід сподівався, що загроза Нюрнберзького процесу спинить Путіна від подальшої агресії, проте цього не сталося.
Ференц додав, що ні в нього, ні в оточуючих вже немає жодних сумнівів у вчиненні злочинів путінською Росією, оскільки велика кількість доказів вказує – російські військові націлені на цивільних осіб та використовують касетні бомби.