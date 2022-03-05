18 000 дзвінків о поліції Полтавщини надійшло з початку повномасштабного вторгнення росії

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 408

На Полтавщині з початку повномасштабного наступу росії на спецлінію поліції 102 надійшло понад 18 000 повідомлень. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Переважно громадяни повідомляли до поліції про підозрілих осіб, транспортні засоби, предмети, мітки, маячки, виявлення дронів тощо. Крім цього, оператори консультують співвітчизників, які вимушені покинути домівки через бомбардування та запеклі бої, з питань трансферу, поселення та харчування в нашій області.

В умовах воєнного стану траплялися перебої в роботі спецлінії 102 та її перенавантаження. Аби прийняти усі повідомлення від громадян та вчасно відреагувати на них, створено додаткові канали для звернень громадян до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер Фейсбук Поліція Полтавської області.

Поліція Полтавщини вдячна громадянам за тісну комунікацію та пильність. Продовжуємо тримати постійний зв'язок! Слава Україні!