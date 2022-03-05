Російські окупанти вбили в Україні щонайменше 32 дітей, 70 отримали поранення. В РНБО інші цифри

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Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що з початку вторгнення РФ в Україні загинули 32 дитини, а 70 — поранені

Омбудсменка з прав людини Людмила Денісова заявила, що станом на 11:00 5 березня від початку вторгнення росії в Україну загинули 32 дитини, ще 70 дістали поранення.

Про це йдеться в її повідомленні. Так, на Київщині внаслідок обстрілів цивільних об'єктів загинули двоє дітей. Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть залишатися сотні людей, зокрема дітей, їхня доля наразі невідома, зазначає Денісова. У селі Мархалівка Фастівського району загинули троє дітей від ворожих снарядів. А через ракети та артилерійські обстріли у Харкові загинули 5 дітей.

Вчора, 4 березня, окупанти на Київщині розстріляли авто з шістьома цивільними: 17-річна дівчина та жінка загинули. Ще четверо людей отримали осколкові поранення, серед них дівчата 7 та 17 років.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов ще 4 березня заявляв, що окупанти поранили 840 дітей. Про кількість вбитих російськими окупантами дітей він не сказав. Ймовірно, що цієї цифри поки не знає ніхто, адже бомбардування, артилерійські обстріли та ракетні удари ро українським містам наносяться постійно. І через це українські діти гинуть та отримують поранення.