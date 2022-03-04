«Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи»: зверенння президента

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронтах, обстріл Запорізької АЕС та провокації окупантів у Херсоні
Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронтах, обстріл Запорізької АЕС та провокації окупантів у Херсоні.
- Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас за чисельністю. Який переважає нас за кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, які мають гідність, - сказав він.
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