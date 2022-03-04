Мер про інформаційні бомби та поставки продуктів: яка ситуація у Кременчуці

Міський голова Віталій Малецький розповів про ситуацію у нашому місті на ранок 4 березня.
Кременчук у постійному діалозі з керівництвом великих торговельних мереж. Машини повертаються повні зі складів з продуктами, але місто допомагає партнерам: допомогу везуть в ті регіони, куди перемістилися великі групи переселенців. Кременчуцькі підприємці забезпечують львівський, північно-східний напрямок продуктами та всім необхідним.
Водопровідна мережа забезпечується питною водою відповідно до державних стандартів. Віталій Малецький застеріг містян від «інформаційних бомб», бо ширяться фейки. Наприклад, про те, що вода у крані не відповідає нормам. Щоденно ведуть радіологічний моніторинг води, яка надходить. Якщо буде погіршення її стану, лабораторні центри сповістять про це.
Кременчук продовжує приймати велику кількість переселенців, в основному з Харківської області. У межах можливостей у місті надають допомогу людям. У комунальних закладах створили місця для тимчасового перебування. Міський голова подякував кременчужанам, які надають допомогу переселенцям продуктами, водою, засобами гігієни.
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