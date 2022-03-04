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Мер про інформаційні бомби та поставки продуктів: яка ситуація у Кременчуці

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 1 332

 
Вода у кранах відповідає нормам

Міський голова Віталій Малецький розповів про ситуацію у нашому місті на ранок 4 березня.

Кременчук у постійному діалозі з керівництвом великих торговельних мереж. Машини повертаються повні зі складів з продуктами, але місто допомагає партнерам: допомогу везуть в ті регіони, куди перемістилися великі групи переселенців. Кременчуцькі підприємці забезпечують львівський, північно-східний напрямок продуктами та всім необхідним.

- Просимо забезпечувати місто основними продуктами харчування. Робимо все можливе, щоб постачання не припинялося, - наголосив мер.

Водопровідна мережа забезпечується питною водою відповідно до державних стандартів. Віталій Малецький застеріг містян від «інформаційних бомб», бо ширяться фейки. Наприклад, про те, що вода у крані не відповідає нормам. Щоденно ведуть радіологічний моніторинг води, яка надходить. Якщо буде погіршення її стану, лабораторні центри сповістять про це.

- Закликаю кременчужан зберігати спокій, не допускати паніки та не розповсюджувати неперевіреної інформації. Поширення неправдивої інформації є кримінальним злочином, - слова мера.

Кременчук продовжує приймати велику кількість переселенців, в основному з Харківської області. У межах можливостей у місті надають допомогу людям. У комунальних закладах створили місця для тимчасового перебування. Міський голова подякував кременчужанам, які надають допомогу переселенцям продуктами, водою, засобами гігієни.

Адреси пунктів прийому:

  • вул. Маяковського, 7 (центр допомоги переселенцям),
  • проспект Свободи, 130,
  • проспект Лесі Українки, 29,
  • вул. Ковальська, 10/2,
  • вул. Перемоги, 9/1,
  • набережна Лейтенанта Дніпрова, 76.
- Ми зараз у тісній комунікації з нашими друзями з міст, які боряться з Харкова, Києва вони нам підказують, як робити так, щоб міська система працювала у будь-якому випадку, - сказав мер.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вода продукти біженці переселенці допомога
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