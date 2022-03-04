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Ворог на кордонах області, район готується до оборони та допомагає біженцям, у Кременчуці затриманий перший мародер

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 1 768

 

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіли про поточну ситуацію та допомогу військовим і біженцям

Сьогодні, 4 березня, на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік повідомив, що у районі ситуація напружена, але контрольована. Зафіксований випадок мародерства, диверсійних груп ворога не виявлено. Був інцидент з затримкою двох позашляховиків, які перевозили тепловізори та інше військове спорядження. Виявилось, що це волонтери, які везли військовим на фронт те, що їм було необхідне. Для прискорення просування цих автівок їм надали поліцейське супроводження.

За словами начальника РВА, усім блокпостам надане розпорядження, щоб не створювали непотрібних перешкод для пропуску біженців із зони ведення бойових дій у західному напрямку. Виїзди з міста вільні, і жодних заборон чи перешкод створюватись не буде. Військова адміністрація організовує роботу, щоб не було заторів на Крюківському мосту.

За минулу добу Кременчуцький район прийняв близько тисячі біженців. Їм була надана уся потрібна допомога та забезпечення. Більшість з них, трохи перепочивши, рушають далі на захід. Тому наявних місць для відпочинку поки вистачає, за потреби для цього будуть задіяні дитячі табори відпочинку.

Олег Лєднік повідомив, що біля північних кордонів області, за даними Генштабу, знаходиться угрупування російських військ – колона близько двохсот одиниць ворожої техніки. Територіальна оборона Гадяча та Зіньків готується до відбиття можливого нападу ворога. Поки до Полтавської області російські війська не вторглися. У всіх громадах Кременчука будуються блокпости та інженерні перешкоди для стримування ворога, до його зустрічі готуються підрозділи тероборони. У той же час начальник РВА попередив щодо недопущення хаотичного будівництва таких блокпості у місцях, що не передбачені планом територіальної оборони, адже вони лише перешкоджають руху транспорту та відволікають ресурси.

Він також нагадав, про час дії комендантської години у Кременчуцькому районі – з 19.00 до 06.00.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Кременчук
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