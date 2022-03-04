На межі Полтавської області окупант кинув свою техніку

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Російська зброя обернеться проти самих же росіян

На межі Сумської та Полтавської областей окупант тікає та залишає техніку. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Кілька російських танків до скарбнички української армії. Російська зброя обернеться проти самих же росіян, - зазначив Лунін.