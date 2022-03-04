«Кременчуцький ТелеграфЪ» разом з «Принципом» збирає допомогу військовим

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 1 607

«Кременчуцький ТелеграфЪ» об’єднався разом з «Принципом», дівчата якого на початку російсько-української війни у 2014 році стали рушійною силою «Жіночої сотні» на базі нашого видання. Допомога військовим йшла постійно, а зараз збираємо допомогу не лише військовим, а й мирному населенню, яке постраждало від обстрілів російської армії.

Військові потребують продукти харчування, особливо більш поживне: м'ясо, м’ясні продукти тривалого зберігання та масло. Потрібні борошно, хліб, солодощі.

Також необхідні теплі речі, білизна, одяг для дорослих та дітей. Дитячі суміші, пустушки, посуд для вимушених переселенців, які масово прибувають до Кременчука з Харкова.

Пункт збору вул. Шевченка, 32 у магазині «Принцип». Працюють з 9.00 до 15.00.

Контактний номер телефону 067-814-22-21 Оля.

Місця збору допомоги: