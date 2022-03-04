Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, "Жіноча сотня" Кременчука, Допомога військовим

«Кременчуцький ТелеграфЪ» разом з «Принципом» збирає допомогу військовим

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 1 607

 

Що потребують військові

«Кременчуцький ТелеграфЪ» об’єднався разом з «Принципом», дівчата якого на початку російсько-української війни у 2014 році стали рушійною силою «Жіночої сотні» на базі нашого видання. Допомога військовим йшла постійно, а зараз збираємо допомогу не лише військовим, а й мирному населенню, яке постраждало від обстрілів російської армії.

Військові потребують продукти харчування, особливо більш поживне: м'ясо, м’ясні продукти тривалого зберігання та масло. Потрібні борошно, хліб, солодощі. 

Також необхідні теплі речі, білизна, одяг для дорослих та дітей. Дитячі суміші, пустушки, посуд для вимушених переселенців, які масово прибувають до Кременчука з Харкова.

Пункт збору вул. Шевченка, 32 у магазині «Принцип». Працюють з 9.00 до 15.00.

Контактний номер телефону 067-814-22-21 Оля.

Місця збору допомоги:

  • магазин Принцип вул. Шевченка, 32
  • магазин Принцип, просп. Лесі Українки, 39
  • маазин Принцип, вул. Манагарова, 1
  • магазин Роксолана, вул Перемоги, 26
  • магазин Художник, вул. Перемоги, 4
3
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога військові війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Вверх