Кременчуччина допомагає військовим та постраждалим у зоні бойових дій, усі заводи працюють на оборону

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У Кременчуцькій РВА розповіли про допомогу військовим та цивільному населенню у зоні ведення бойових дій

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що усі громади району активно допомагають військовим та населенню північних регіонів, де наразі точаться бойові дії: Києву, Харкову, Сумщині. Цю роботу організовують волонтерські групи у взаємодії з РВА, головами ОТГ та теробороною. Зокрема, лише вчора, 3-го березня, з Глобиного на Харків за біженцями виїхало 10 автобусів. Йде постачання продуктів харчування як для військових, так і для цивільного населення сусідніх областей.

Усі підприємства Кременчука та району наразі працюють на оборону – виконують військові замовлення, зварюють протитанкові конструкції, збирають та відправляють допомогу для фронту. Завдання РВА – забезпечити логістику для роботи підприємств району.

Запланований вибух на Єристовському ГЗК відбудеться завтра, 5 березня, о 12.00. Відповідне погодження ГЗК отримав від військових.

- Зазвичай про такі вибухи населення не попереджають. Але зараз, щоб запобігти паніці, ми попереджаємо людей через усі ЗМІ. Прохання зберігати спокій, - наголосив Олег Лєднік.

Начальник Кременчуцької РВА просить населення заспокоїтись на не створювати ажіотажного попиту на продукти. За його словами, на складах їх щонайменше на десять днів, а спустілі полиці пояснюються складнощами з логістикою та ажіотажним попитом. До того, підприємства харчової промисловості у першу чергу відправляють свою продукцію на Харківщину, Сумщину та Київщину.

Рівень цін наразі контролюють поліція разом з Держпродспоживслужбою. У випадках їхнього невиправданого завищення увесь товар буде конфісковуватися на потреби армії. Так часом й з торгівлею алкогольними виробами, продаж яких на час дії воєнного часу заборонений.