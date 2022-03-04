У салон ТЕТ у Кременчуці потрібні теплі ковдри та матраци для переселенців

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 257

У салоні ТЕТ у Кременчуці приймають переселенців, туди потрібні теплі ковдри та матраци.

Люди, яким нема де переночувати у Кременчуці, зупиняються й у нас. Ми все організували: зала – це спальня, кабінети — кухні. У нас є душова кабіна та облаштоване підвальне приміщення, якщо залунає тривога. На даний час у нас майже всього достатньо, але не вистачає теплих ковдр та матраців. Будь ласка, якщо у когось є можливість нам допомогти — будемо вдячні, – мовиться у повідомленні.

Приносити ковдри та матраци за адресою: вул. Небесної Сотні, 27б. Телефон для довідок: (067) 535 60 20.